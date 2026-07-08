Una parte del mondo civico che ha sostenuto l’amministrazione Gualtieri a Roma chiede ora un cambiamento. Dopo quattro anni di supporto, questa frangia si rivolge all’attuale sindaco, chiedendo di abbandonare il modello di urbanistica adottato, considerato troppo simile a quello di Milano. La richiesta è di rivedere le politiche urbanistiche e di adottare un approccio diverso.

Per quattro anni hanno rappresentato una parte importante del mondo civico che ha sostenuto l’amministrazione di Roberto Gualtieri. Ora, però, chiedono una svolta. Dopo la presa di distanza del Piccolo America, con il fondatore Valerio Carocci che nei giorni scorsi ha ventilato perfino l’ipotesi di una lista civica alternativa al sindaco uscente (intenzionato a ricandidarsi), un altro segmento dell’ area progressista romana rompe il silenzio e mette nero su bianco una critica politica all’impostazione dell’ amministrazione capitolina. È il senso dell’appello diffuso da associazioni, urbanisti, accademici ed esponenti della sinistra civica, che chiedono “un cambio di rotta nelle politiche urbanistiche e nel modello di sviluppo della Capitale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roma, una parte del mondo civico che lo ha sostenuto chiede un cambio di rotta a Gualtieri: “No al modello Milano nell’urbanistica”

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