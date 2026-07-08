Durante una operazione lunedì sera nell'area del Colosseo, sono stati fermati 13 stranieri e identificate circa 150 persone. La retata è stata condotta dagli agenti della Questura e si è svolta in risposta a un episodio avvenuto mercoledì scorso, quando un gruppo di persone ha aggredito gli agenti della polizia locale. L’intervento ha riguardato un’ampia zona intorno al monumento.

Tredici stranieri fermati e 150 persone identificate. Questo il bilancio della maxi-retata svolta lunedì sera dagli uomini della Questura nell'area che si estende intorno al Colosseo, teatro, mercoledì scorso, di un assalto dei "maranza" agli agenti della polizia locale. Gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno cinturato la zona, chiudendo tutte le vie di deflusso, e bloccato tutti i soggetti in condizioni di marginalità per contrastare l'immigrazione clandestina e la microcriminalità. Al termine dei controlli, 13 stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici di via Patini per il fotosegnalamento e per essere poi affidati agli specialisti dell'Ufficio Immigrazione della Questura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma, maxi-retata al Colosseo. Tredici stranieri fermati

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