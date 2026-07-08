Roma a che punto siamo con Greenwood? Ecco una possibile concorrente

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato della Roma resta focalizzato sull'acquisto dell’ex giocatore del Manchester United. Lo studio di Sportmediaset ha aggiornato sulla situazione, senza indicare sviluppi concreti o tempistiche definitive. La società continua a seguire la trattativa, ma non sono stati comunicati dettagli su eventuali avanzamenti o accordi raggiunti. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

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