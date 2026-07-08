Roma a che punto siamo con Greenwood? Ecco una possibile concorrente
Il mercato della Roma resta focalizzato sull'acquisto dell’ex giocatore del Manchester United. Lo studio di Sportmediaset ha aggiornato sulla situazione, senza indicare sviluppi concreti o tempistiche definitive. La società continua a seguire la trattativa, ma non sono stati comunicati dettagli su eventuali avanzamenti o accordi raggiunti. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali o dichiarazioni pubbliche.
Nello studio di Sportmediaset, Daniele Miceli fa il punto sul mercato della Roma: tutto ruota ancora intorno all'ex Manchester United. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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