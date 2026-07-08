Leclerc ha ritrovato le sensazioni giuste, migliorando le proprie prestazioni. La Ferrari ora affronta le gare con due piloti in grado di competere, dopo un periodo di difficoltà in cui il pilota principale sembrava in crisi e la vettura non rispondeva alle aspettative. La squadra ha visto un progresso rispetto alle recenti prestazioni, con il pilota che ha recuperato fiducia e competitività.

Sembrava perso, in balia degli eventi e dello sconforto, alle prese con una macchina che si ribellava ai suoi voleri e con un compagno di squadra diventato di colpo imbattibile. Ma Charles Leclerc non si è perso d’animo. Non ha mollato. Ha deciso di ignorare il telefonino, i social che tuonavano contro di lui e tutto quel rumore di fondo che si crea quando un grande pilota di Formula 1 piomba di colpo nella crisi più nera della sua carriera. Ha preferito isolarsi e ascoltare solo sé stesso, le sue sensazioni di guida più profonde, per cercare una via d’uscita in fondo al tunnel. Così nel bel mezzo del weekend del GP di Gran Bretagna, quando... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Ritrovate le sensazioni giuste".Leclerc s'è rilanciato. E ora la Ferrari gioca a due punte

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