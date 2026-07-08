Ritardi nelle opere e nessuna trasparenza Dal ponte alle spiagge | un totale disastro

La Commissione Territorio è stata convocata per domani alle 12.30, dopo essere stata richiesta con urgenza dalle opposizioni il 10 giugno. La convocazione arriva in un contesto di ritardi nelle opere pubbliche e mancanza di trasparenza, coinvolgendo progetti come il ponte e le spiagge.

Sarzana, 8 luglio 2026 – È stata convocata venerdì scorso e fissata per domani, alle ore 12.30, la Commissione Territorio richiesta con urgenza dalle opposizioni lo scorso 10 giugno. Una richiesta, quella avanzata dal gruppo consigliare di Sarzana Protagonista non appena concluso il sopralluogo all’interno delle Poggi, che ha l’obiettivo di fare chiarezza anche sui lavori, e soprattutto sulle tempistiche di completamento, che insistono sul ponte di via Falcinello. “Per l’ennesima volta torniamo a chiedere chiarezza sullo stato avanzamento degli interminabili lavori del ponte di Via Falcinello – spiega Matteo Tiberi -. Risale ai giorni scorsi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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