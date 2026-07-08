Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | la Svizzera vola ai quarti eliminata la Colombia ai rigori

La Svizzera ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale ai Mondiali 2026, dopo aver eliminato la Colombia ai rigori. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1 nei tempi regolamentari, prima dei tiri dal dischetto. La fase a gironi si è conclusa con diverse squadre già qualificate agli ottavi, che sono stati disputati nelle settimane successive. La competizione prosegue con i quarti, le semifinali e la finale, ancora da disputarsi.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 7 LUGLIO Svizzera Colombia 4-3 dcr Argentina Egitto 3-2 (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 83? Messi, 90’+2 Fernandez) OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Stati Uniti-Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tilman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 93? Lukaku) 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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