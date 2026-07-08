Quindici giovani sono stati sottoposti a perquisizioni in seguito a risse avvenute negli ultimi mesi a Trieste. Durante le operazioni sono stati trovati mazze da baseball e coltelli. Numerosi provvedimenti cautelari sono stati emessi nei confronti di alcuni dei coinvolti. Le indagini della polizia riguardano episodi di violenza tra gruppi di giovani, con aggressioni che si sono svolte in diverse zone della città.

È di quindici perquisizioni e numerosi provvedimenti cautelari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Trieste, dove un gruppo di giovani è stato indagato per risse e aggressioni avvenute negli ultimi mesi. I ragazzi, di età compresa tra i diciotto e i vent’anni, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale per contrastare la crescente violenza giovanile in città. L’episodio in via Pascoli: una violenta rissa in strada Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta il 25 giugno scorso, quando gli agenti hanno eseguito quindici perquisizioni nei confronti di un gruppo di giovani, sia italiani che stranieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Risse tra giovani a Trieste, spuntano mazze da baseball e coltelli: 15 perquisizioni

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