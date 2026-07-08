Il ciondolo era apparso sulla scena nel 2024. Isabella di Danimarca, al diploma del fratello Christian, indossava una blusa bianca. Al centro della scollatura brillava la lettera «P». In assenza di indizi, qualcuno ipotizzò che la reale potesse indossare il proprio titolo al collo. Una scelta che poteva essere ritenuta spiritosa oppure un po' troppo egoriferita, il confine in questi casi è labile. Del resto nello scrigno della principessa esisteva già da un paio d'anni la sua iniziale. Non la I come qualcuno potrebbe immaginare, ma la «B» per Bella, il suo diminutivo. Era la primavera del 2022. In quello stesso periodo, sua madre Mary cominciò a sfoggiare una «M» appesa a una catenina caratterizzata da un piccolo diamante incastonato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Risolto il mistero del ciondolo di Isabella di Danimarca: ecco a chi si riferisce quella «P» da cui la giovane reale non si separa mai

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