Amiu rischia il fallimento, secondo i sindacati che esprimono preoccupazione. Le loro paure si sono rivelate fondate. Intanto, il presidente si è dimesso e la gestione di Kyma Ambiente passa temporaneamente al collegio dei sindaci, come previsto dallo statuto. I sindacati chiedono ora che siano prese misure per proteggere i lavoratori coinvolti.

Caccia al manager per evitare il crac. Con le dimissioni del presidente, Kyma Ambiente sarà gestita nell’immediato dal collegio dei sindaci, come previsto dallo Statuto. L'obiettivo politico di fondo è cercare di mantenere l'azienda totalmente pubblica ed evitare lo spettro della privatizzazione. Intanto, a Palazzo di Città è già scattato il risiko dei nomi per la successione. Tra i corridoi sono circolati con insistenza i profili di Roberto Conversano, ufficiale della Marina Militare, e Francesco Scarinci, già componente del Cda di InnovaPuglia e successivamente di Kyma Mobilità. Ma ci sono altre ipotesi in ballo e la decisione finale sarà squisitamente politica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rischio crac di Amiu, sindacati furiosi: «I nostri timori erano fondati. Ora si tutelino i lavoratori»

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