Ripe voragini e crepe sulla strada a Castelrotto | Siamo dimenticati

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La strada Castelrotto, tra Ripe San Ginesio e Colmurano, presenta voragini e crepe. Una residente ha segnalato che da anni la strada si trova in condizioni precarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Da anni la strada dove abito è in condizioni pietose". Ombretta Martorelli, residente a Ripe San Ginesio, torna alla carica sulla strada Castelrotto, a metà tra il suo paese e Colmurano. "L’anno scorso la strada è stata spaccata dai lavori dell’acquedotto e mai riparata – continua, esasperata dai continui appelli caduti nel vuoto –. Già erano presenti crateri e voragini, negli ultimi giorni ci si è messo pure il temporale a peggiorare la situazione. Ci sono pezzi di alberi e spero che qualcuno passi a pulire. Transitare su una strada come questa significa danneggiare l’auto, cosa che a me ed ad altre persone è successa più volte. È la seconda macchina che cambio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ripe voragini e crepe sulla strada a castelrotto siamo dimenticati
© Ilrestodelcarlino.it - Ripe, voragini e crepe sulla strada a Castelrotto: "Siamo dimenticati"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Guardate via della Ferrovia. Voragini e verde fuori controllo, viaggio sulla strada trappola: "Qui si rischia di farsi male"Via della Ferrovia presenta numerose voragini e aree verdi in stato di abbandono, creando una strada pericolosa.

Germania, Weidel (AfD): "Siamo sulla strada della crescita"La co-presidente dell’AfD ha dichiarato che il partito sta crescendo e diventerà più forte, rivolgendosi ai manifestanti che protestano all’esterno...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web