La strada Castelrotto, tra Ripe San Ginesio e Colmurano, presenta voragini e crepe. Una residente ha segnalato che da anni la strada si trova in condizioni precarie.

"Da anni la strada dove abito è in condizioni pietose". Ombretta Martorelli, residente a Ripe San Ginesio, torna alla carica sulla strada Castelrotto, a metà tra il suo paese e Colmurano. "L’anno scorso la strada è stata spaccata dai lavori dell’acquedotto e mai riparata – continua, esasperata dai continui appelli caduti nel vuoto –. Già erano presenti crateri e voragini, negli ultimi giorni ci si è messo pure il temporale a peggiorare la situazione. Ci sono pezzi di alberi e spero che qualcuno passi a pulire. Transitare su una strada come questa significa danneggiare l’auto, cosa che a me ed ad altre persone è successa più volte. È la seconda macchina che cambio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripe, voragini e crepe sulla strada a Castelrotto: "Siamo dimenticati"

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