Ripascimenti sulla costa toscana via ai sopralluoghi dell’assessore Barontini

Notizia in breve

A partire da giovedì 9 luglio, l’assessore regionale all’ambiente effettuerà sopralluoghi nei comuni del litorale toscano interessati dai ripascimenti sulla costa. Gli interventi riguardano le aree dove sono stati realizzati lavori di consolidamento e protezione delle spiagge. I controlli sono stati programmati per verificare lo stato dei lavori e le condizioni delle zone interessate. Nessuna comunicazione è stata fornita sui risultati attesi o sulle prossime azioni da intraprendere.