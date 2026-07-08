Ripascimenti sulla costa toscana via ai sopralluoghi dell’assessore Barontini
A partire da giovedì 9 luglio, l’assessore regionale all’ambiente effettuerà sopralluoghi nei comuni del litorale toscano interessati dai ripascimenti sulla costa. Gli interventi riguardano le aree dove sono stati realizzati lavori di consolidamento e protezione delle spiagge. I controlli sono stati programmati per verificare lo stato dei lavori e le condizioni delle zone interessate. Nessuna comunicazione è stata fornita sui risultati attesi o sulle prossime azioni da intraprendere.
FIRENZE – Giovedì 9 luglio iniziano i sopralluoghi dell’assessore regionale all’ambiente David Barontini nei comuni del litorale toscano interessati dagli interventi di ripascimento e dalle opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili, cofinanziati all’ottanta per cento dalla Regione Toscana con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. Si tratta di un programma di interventi di grande valore strategico per la tutela della costa, pensato per rafforzare la resilienza del litorale di fronte all’erosione e agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, salvaguardando al tempo stesso l’ambiente, il turismo, le attività economiche e la sicurezza dei territori costieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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