Rifugio Zara in festa Arriva l’ambulanza
Un’ambulanza veterinaria è stata consegnata nel territorio, confermando la promessa dei volontari del Rifugio Zara. La struttura ha comunicato che il veicolo è ora operativo e disponibile per interventi di emergenza e assistenza agli animali. La consegna è avvenuta in occasione di una festa organizzata dal rifugio, che ha anche coinvolto la comunità locale. Nessun dettaglio su date o enti coinvolti è stato fornito.
Una promessa mantenuta: l’ ambulanza veterinaria su Pistoia e provincia è realtà. "Ebbene sì – dicono i volontari del Rifugio Faunistica Zara protagonisti della raccolta fondi – l’ambulanza veterinaria è finalmente arrivata. Grazie al supporto di tanti, abbiamo raccolto la cifra necessaria per acquistarla. Le donazioni ricevute ci hanno permesso non solo di coprire il costo del veicolo, ma anche di pagare l’assicurazione annuale e la quota necessaria per il passaggio burocratico da ambulanza per uso umano a mezzo di soccorso veterinario. Una mobilitazione d’amore oltre la crisi". L’ambulanza è costata 8mila euro tra mezzo, assicurazione e altre spese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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