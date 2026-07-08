Rifugio Zara in festa Arriva l’ambulanza

Notizia in breve

Un’ambulanza veterinaria è stata consegnata nel territorio, confermando la promessa dei volontari del Rifugio Zara. La struttura ha comunicato che il veicolo è ora operativo e disponibile per interventi di emergenza e assistenza agli animali. La consegna è avvenuta in occasione di una festa organizzata dal rifugio, che ha anche coinvolto la comunità locale. Nessun dettaglio su date o enti coinvolti è stato fornito.