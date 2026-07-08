Riforma istituti tecnici il Ministero fa marcia indietro sui quadri orari FLC CGIL | La mobilitazione ha dimostrato che la scuola unita può ottenere risultati

In un comunicato stampa diffuso in data 8 luglio, la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL ha reso noto il primo risultato concreto della mobilitazione sindacale riguardante la riforma degli istituti tecnici. Durante l’ultimo incontro, infatti, il Ministero ha annunciato la revisione dei quadri orari. Le modifiche prevedono la riduzione delle quote rimesse all’autonomia scolastica e il conseguente recupero di ore per le discipline scientifiche, economiche, per la geografia, per la seconda lingua straniera e per le discipline di indirizzo. Gli interventi andranno a coprire l’intero percorso di studi: primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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