Il Comune di Campofilone intensifica i controlli contro l'abbandono di rifiuti, annunciando sanzioni più severe e l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza. L’obiettivo è prevenire l’abbandono illecito e tutelare il decoro urbano, anche in vista del riconoscimento della Bandiera Blu. Le telecamere saranno posizionate in aree critiche per monitorare e individuare chi lascia i rifiuti in modo non autorizzato.

L’abbandono dei rifiuti finisce nel mirino del Comune di Campofilone, che annuncia un rafforzamento dei controlli e un’estensione del sistema di videosorveglianza per contrastare il fenomeno che rischia di compromettere decoro e immagine del paese, insignito anche della Bandiera Blu. Un monitoraggio che l’Amministrazione considera doveroso, accompagnato da sanzioni che avranno sì valore repressivo, ma soprattutto educativo. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati rinvenuti numerosi sacchi di immondizia abbandonati in diversi punti del territorio, in particolare lungo il sottopasso ferroviario che conduce al mare, nell’area di Ponte Nina. "Ogni volta che succede una cosa del genere – commenta il sindaco Riccardo Verdecchia – un pezzetto del nostro paese viene meno rispettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati a Campofilone. Pronte sanzioni e più videocamere

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