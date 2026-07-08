Rieti esplosione alla fabbrica di fuochi d' artificio Pirotecnica Mattei di Borgorose | 2 morti e 2 feriti gravi - VIDEO

Un'esplosione si è verificata nella fabbrica di fuochi d'artificio Pirotecnica Mattei a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nell’incidente sono morti una madre e un figlio dipendenti dell’azienda. Altre due persone sono rimaste ferite gravemente, mentre due lavoratori sono rimasti illesi. La fabbrica si trova nel territorio del comune di Borgorose.

Tragedia a Sant’Anatolia di Borgorose: deceduti madre e figlio dipendente dell'azienda, altri due lavoratori coinvolti nell'esplosione sono illesi Un'esplosione ha colpito la fabbrica di fuochi d'artificio Pirotecnica Mattei, sita nel paese di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Fabbrica fuochi d'artificio esplode a Rieti: 2 morti e 2 feriti gravi

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