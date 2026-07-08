Rider Glovo a Bergamo | Conguagli irrisori pochi centesimi dopo quattro mesi di lavoro

Rider di Glovo a Bergamo denunciano che, dopo quattro mesi di lavoro, i conguagli ricevuti sono di pochi centesimi. Le promesse fatte dall'azienda a maggio di migliorare le condizioni economiche non si sono concretizzate, lasciando i lavoratori con pagamenti irrisori. I rider affermano di aver ricevuto pochi centesimi di saldo e di non aver visto miglioramenti nelle loro retribuzioni. La situazione resta irrisolta nonostante le richieste di chiarimenti.

Bergamo. Grandi promesse sulla carta, pochissimi spiccioli nelle tasche dei lavoratori. Gli impegni assunti a maggio da Glovo per uscire dal controllo giudiziario imposto dalla Procura di Milano – che prevedevano un piano di aumenti retroattivi a partire dal 9 febbraio 2026 – si stanno traducendo in cifre irrisorie secondo Nidil Cgil, che a livello nazionale ha calcolato la media dei conguagli sui primi quattro mesi di attività, scoprendo che la stragrande maggioranza dei ciclofattorini ha ricevuto un’integrazione una tantum inferiore ai 10 euro totali. A Bergamo l’impatto di questa misura tocca da vicino circa un centinaio di rider, e i dati emersi dall’analisi delle fatture locali rivelano situazioni ancora più paradossali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Ma davvero Glovo paga poco i rider

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