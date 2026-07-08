Regional air mobility la riapertura di Roma Urbe segna l’inizio della fase operativa
Oggi è stata ufficialmente riaperta la base di Roma Urbe, segnando l’inizio delle operazioni per il settore della mobilità aerea regionale. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento storico, torna a essere attiva e pronta per accogliere voli e servizi di trasporto aereo di piccole dimensioni. La riapertura si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo della mobilità aerea di livello regionale e locale. La struttura era stata chiusa in passato e ora viene riattivata per nuove attività.
Non soltanto il recupero di uno storico scalo romano. La riapertura odierna del terminal di Roma Urbe segna l’avvio operativo della Regional air mobility (Ram), il progetto con cui Enac punta a costruire una rete di collegamenti aerei regionali capace di valorizzare gli aeroporti territoriali, integrare il trasporto aereo con le altre modalità di mobilità e preparare il sistema italiano alle future evoluzioni dell’aviazione. Una strategia che guarda ai collegamenti di corto raggio, ai servizi per le aree interne e allo sviluppo dell’industria nazionale, individuando proprio nello scalo romano il primo banco di prova di questo modello. Una rete per i territori. 🔗 Leggi su Formiche.net
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