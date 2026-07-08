Regional air mobility la riapertura di Roma Urbe segna l’inizio della fase operativa

Notizia in breve

Oggi è stata ufficialmente riaperta la base di Roma Urbe, segnando l’inizio delle operazioni per il settore della mobilità aerea regionale. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento storico, torna a essere attiva e pronta per accogliere voli e servizi di trasporto aereo di piccole dimensioni. La riapertura si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo della mobilità aerea di livello regionale e locale. La struttura era stata chiusa in passato e ora viene riattivata per nuove attività.