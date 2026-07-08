La giornata “Castanetum flower” organizzata dal Consorzio Forestale Alta valle del Bidente, con il supporto del Comune di Bagno di Romagna, del Gruppo Escursionistico La Lama e del Rifugio Trappisa di Sotto, si è conclusa con successo. L’evento si è concentrato sul recupero dei castagneti presenti nel territorio.

E’ stata un successo la giornata ‘ Castanetum flower ’ organizzata dal Consorzio Forestale Alta valle del Bidente in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna, il Gruppo Escursionistico La Lama e il Rifugio Trappisa di Sotto. Circa 100 persone hanno raggiunto, a piedi con la guida Emiliano Conficoni o in auto, il bel nucleo rurale di pietra antica risalente al ‘500 Le Farniole nella valle di Ridracoli dove il proprietario e socio del Consorzio Loris Landi ha illustrato, con il supporto di altri soci come Giuseppe Giovannuzzi e Gianluca Ravaioli, l’importanza del castagneto nelle nuove politiche sulla biodiversità, oltre alle potenzialità culturali, paesaggistiche ed economiche che il rilancio della castanicoltura può avere nell’ appennino forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Recuperiamo i castagneti, custodi nel nostro territorio"

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