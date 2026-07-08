Recuperiamo i castagneti custodi nel nostro territorio
La giornata “Castanetum flower” organizzata dal Consorzio Forestale Alta valle del Bidente, con il supporto del Comune di Bagno di Romagna, del Gruppo Escursionistico La Lama e del Rifugio Trappisa di Sotto, si è conclusa con successo. L’evento si è concentrato sul recupero dei castagneti presenti nel territorio.
E’ stata un successo la giornata ‘ Castanetum flower ’ organizzata dal Consorzio Forestale Alta valle del Bidente in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna, il Gruppo Escursionistico La Lama e il Rifugio Trappisa di Sotto. Circa 100 persone hanno raggiunto, a piedi con la guida Emiliano Conficoni o in auto, il bel nucleo rurale di pietra antica risalente al ‘500 Le Farniole nella valle di Ridracoli dove il proprietario e socio del Consorzio Loris Landi ha illustrato, con il supporto di altri soci come Giuseppe Giovannuzzi e Gianluca Ravaioli, l’importanza del castagneto nelle nuove politiche sulla biodiversità, oltre alle potenzialità culturali, paesaggistiche ed economiche che il rilancio della castanicoltura può avere nell’ appennino forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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