Quest’estate, a Greve in Chianti, partirà un campo estivo sperimentale dedicato ai giovani. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi come custodi del territorio e del patrimonio locale. La proposta prevede attività pratiche e di tutela ambientale, con un focus sulla partecipazione attiva delle nuove generazioni. La iniziativa nasce come progetto pilota per promuovere l’impegno civico tra i giovani, che saranno impegnati in interventi di tutela e valorizzazione del territorio.

Saranno i giovani i nuovi custodi della bellezza e del bene comune. A Greve in Chianti la partecipazione delle nuove generazioni si fa concreta grazie a un’innovativa proposta sperimentale per l’estate 2026. Il Comune ha infatti lanciato il progetto " Summer GreWard. Insieme per il nostro territorio", un’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni che mira a trasformare le vacanze in un’esperienza di cittadinanza attiva e responsabilità civica, integrandosi nell’ampia offerta dei campi estivi comunali. Ideato dall’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano, il progetto è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus La Stadera, a cui è affidata la gestione dei centri estivi tramite bando pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il campo estivo sperimentale. Giovani ’custodi’ del territorio

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