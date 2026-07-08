Il portiere titolare del club è ancora Courtois, che difende la porta del Santiago Bernabéu da diverse stagioni. Tuttavia, il club sta seguendo alcuni giovani portieri per il futuro, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La società non intende cambiare il primo portiere in questo momento, mantenendo la fiducia nel giocatore attuale. La ricerca di un eventuale sostituto prosegue senza fretta.

Il Real Madrid pensa già al futuro, ma senza alcuna fretta. Nonostante il club stia monitorando diversi portieri in vista delle prossime stagioni, la porta del Santiago Bernabéu resta saldamente nelle mani di Thibaut Courtois, che continua ad essere uno dei pilastri della squadra. La dirigenza, infatti, vuole farsi trovare pronta quando arriverà il momento del cambio generazionale, ma ritiene che non sia ancora il momento di intervenire sul mercato. Courtois resta il punto fermo del Real Madrid. All’interno del club non esistono dubbi sulle gerarchie. Dopo il rinnovo di contratto fino al 2027, Courtois continua ad essere considerato il titolare indiscusso e anche Josè Mourinho è intenzionato a puntare su di lui come numero uno della squadra. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Real Madrid, Courtois è intoccabile: ma i Blancos pensano al futuro tra i pali

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