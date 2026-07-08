Raimondo Todaro è stato fotografato con una nuova compagna, con cui è stato pizzicato in atteggiamenti intimi. La coppia è stata immortalata da alcuni paparazzi mentre si trovava in compagnia in un locale. La donna è stata riconosciuta come una ballerina, anche lei nota nel mondo dello spettacolo. Todaro aveva già menzionato in passato di essere coinvolto con qualcuno, ma non aveva mai confermato pubblicamente la relazione. La foto è stata scattata di recente e sta facendo discutere tra i fan.

Raimondo Todaroha una nuova fiamma. Il ballerino già nella casa delGrande Fratello Vipaveva parlato della ragazza, oggi protagonista della paparazzata diChial fianco di Todaro. Ma ora il gossip sembra essere ufficiale e a testimoniarlo sono le foto del settimanale.I due sono appena usciti dalla Todaro Dance Academy di Misterbianco, alle porte di Catania.Ecco chi è lei. Raimondo Todaro e Giorgia Gagliano– questo il nome della nuova fiamma – sono una coppia a tutti gli effetti. Lei ha trent’anni, è originaria di Messina ma vive a Catania dove lavora in un centro estetico. Proprio in quest’ultima città avrebbe conosciuto Todaro e sarebbe a fianco a lui ormai da qualche tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raimondo Todaro con la nuova fiamma: ecco chi è lei

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RAIMONDO TODARO HA UNA NUOVA FIDANZATA: SCOPRIAMO CHI Ãˆ LA FORTUNATA!

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