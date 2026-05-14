L'attrice e il cantante si sono lasciati, confermando di non essere più una coppia. Di recente, l'attrice è stata fotografata con un uomo di nome Enrico Borello, noto nel settore. Matilda De Angelis, solitamente riservata sulla sua vita privata, non ha mai commentato pubblicamente la fine della relazione con il cantante del duo Santi Francesi.

R iservatissima quando si tratta di questioni personali, Matilda De Angelis non ha mai fatto accenno alla fine della storia con Alessandro De Santis, cantante del duo Santi Francesi. La rottura è emersa solo nelle ultime ore, complice un avvistamento di lei insieme a un altro uomo, Enrico Borello. Matilda De Angelis: «Il mio nome? Merito di Luc Besson, mia madre lo ha abbracciato e ha pianto» X Leggi anche › Matilda De Angelis: «Le Olimpiadi? Mi ha divertito essere scambiata per Mariah Carey» Matilda De Angelis e il bacio a Enrico Borello. Si è trattato, in realtà, di molto più di un semplice avvistamento. I due, infatti, son ostati fotografati mentre si baciavano appassionatamente.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e il cantante non stanno più insieme. Lei è stata paparazzata con un tarlo, Enrico Borello. Ecco chi è la sua nuova fiamma

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