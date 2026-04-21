Il colore marrone, nelle sue diverse tonalità che vanno dal caramello al cioccolato fondente, sta diventando una scelta frequente nel settore delle unghie. Negli ultimi tempi, è stato riconosciuto come un neutro versatile, adatto a ogni stagione, e si sta affermando come una delle opzioni più eleganti per la primavera. La sua diffusione si nota nelle diverse sfumature e nelle modalità di applicazione.

N el mondo manicure, il marrone è il nuovo neutro e, a sopresa, il colore unghie più chic della primavera. Classicamente associato ai look unghie dell’autunno e inverno, lo smalto marrone – scuro, chiaro o testa di moro che sia – resta protagonista anche della bella stagione, esprimendo eleganza. È un colore che non regala un effetto wow immediato, ma che conquista perché sofisticato e discreto. E, soprattutto, perché si adatta a tanti stili, a seconda della sfumatura e del finish scelto. Parola all’esperta. Manicure giapponese, il nuovo trattamento green per unghie sobrie e naturali X Smalto marrone per la primavera 2026: si porta così. Come sottolinea la manicurista Marianna Toscano: «Lo smalto marrone funziona perché, a seconda della nuance e finitura, esprime un mood neutro differente, sempre emotivo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - dLo smalto marrone, in ogni sua sfumatura, non ha stagione: dal caramello al cioccolato fondente, è un nuovo neutro. Sfumature e come portarlo

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