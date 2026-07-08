Quel groviglio di servizi deviati che minaccia l’adesione dell’Ucraina alla Ue
La Commissione europea ha richiesto di ridurre i poteri degli apparati di Kiev dopo l’attentato a Monaco e l’omicidio di un’attentatrice, eventi che hanno riacceso il dibattito sulla presenza di servizi deviati. Questi episodi hanno portato all’attenzione le modalità con cui vengono gestiti i servizi di sicurezza ucraini e il loro ruolo nelle questioni di sicurezza europea. La richiesta di limitare le funzioni di questi apparati si inserisce in un quadro di maggiore supervisione da parte dell’Europa.
L’attentato a Monaco e l’omicidio dell’attentatrice riportano sotto i riflettori il peso degli apparati di Kiev. La Commissione chiede di limitarne i poteri. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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