Notizia in breve

La Commissione europea ha richiesto di ridurre i poteri degli apparati di Kiev dopo l’attentato a Monaco e l’omicidio di un’attentatrice, eventi che hanno riacceso il dibattito sulla presenza di servizi deviati. Questi episodi hanno portato all’attenzione le modalità con cui vengono gestiti i servizi di sicurezza ucraini e il loro ruolo nelle questioni di sicurezza europea. La richiesta di limitare le funzioni di questi apparati si inserisce in un quadro di maggiore supervisione da parte dell’Europa.