Il dibattito mediatico sull'intelligenza artificiale si concentra su critiche e timori riguardo ai rischi associati allo sviluppo tecnologico. Le discussioni avvengono frequentemente in programmi televisivi e sui social media, evidenziando preoccupazioni circa l'impatto sull'occupazione e sulla privacy. Non vengono segnalate iniziative legislative specifiche o interventi regolatori di rilievo. La narrazione spesso si basa su posizioni conservative che richiamano il fermo oppositore alle innovazioni industriali del XIX secolo.

Osservando l'odierno dibattito mediatico sull'intelligenza artificiale, costantemente rimbalzato tra i salotti dei talk show televisivi e le colonne dei quotidiani più in vista, risulta quasi impossibile non provare un profondo senso di scoramento di fronte a una narrazione che preferisce il clamore apocalittico all'analisi razionale, adottando un atteggiamento di chiusura totale che si rivela non solo intellettualmente erroneo, ma a tratti persino infantile, se non primitivo. L'ostilità preconcetta verso questa tecnologia, una condanna tout court che si rifiuta categoricamente di indagarne le immense potenzialità e gli... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quel fronte mediatico anti-ai che ricorda il fermo conservatorismo anti-industriale del XIX secolo

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L'Europe, supercherie ou idée de génie Les citoyens témoignent

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