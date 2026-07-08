Il caso De Mauro, scomparso nel 1970 a Palermo, resta uno dei misteri più complessi della storia italiana. Il giornalista di L’Ora scomparve il 16 settembre 1970 e il suo caso è ancora avvolto da ombre legate a piste mafiose, servizi segreti e il caso Mattei. Non sono mai state chiarite tutte le circostanze della sua scomparsa, che rappresenta uno dei capitoli più oscuri della cronaca nazionale.

Pochi casi hanno segnato la storia della Repubblica quanto quello di Mauro De Mauro. Il giornalista de L’Ora, scomparso nel nulla a Palermo il 16 settembre 1970, è diventato il simbolo di uno dei misteri più intricati d'Italia, tra piste mafiose, servizi segreti, il caso Mattei e verità mai del tutto chiarite. Mauro Canali, storico contemporaneista, ex docente di Storia Contemporanea all’università di Camerino, però, sceglie una strada diversa. Nel suo Ritratto di giovane fascista (Donzelli 2026, 224; 17 euro) non parte dalla sparizione, ma dalla vita che la precede. Riporta l’attenzione sugli anni della formazione politica e umana di De Mauro, quando il futuro cronista era ancora legato alla Repubblica Sociale Italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quei silenzi sul fascismo nel mistero De Mauro

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