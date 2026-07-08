Quarto anno liceale Rondine progetto prorogato per cinque anni dal 2026 2 per 5 istituti di Arezzo Decreto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Decreto Ministeriale n. 105 del 10 giugno 2026, ha autorizzato la prosecuzione del progetto di innovazione metodologico-didattica denominato “Quarto anno liceale Rondine”. La sperimentazione proseguirà a decorrere dall’anno scolastico 202627 e avrà durata quinquennale. Il progetto è autorizzato ai sensi dell’articolo 11 del DPR 2751999, relativo all’autonomia scolastica e alla possibilità di realizzare iniziative di innovazione. Gli istituti coinvolti sono 5 scuole secondarie di secondo grado di Arezzo: “Vittoria Colonna”, “Francesco Petrarca”, “Francesco Redi”, “Galileo Galilei” e il Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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