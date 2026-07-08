Quarantadue varietà di pomodori e le cipolle di Astino in mostra per le strade di Bergamo

Quarantadue varietà di pomodori e cipolle di Astino sono state esposte nelle strade di Bergamo. La mostra, aperta al pubblico, presenta diverse tipologie di questi alimenti tradizionali italiani. La presentazione si svolge tra le vie della città, portando la biodiversità direttamente nei quartieri. L'evento mira a far conoscere ai cittadini le varietà di pomodori e cipolle coltivate nella zona. La mostra si conclude tra gli stand e le bancarelle allestite lungo il percorso.

Bergamo. La biodiversità non resta più confinata tra i sentieri della Valle della Biodiversità di Astino, ma arriva nelle strade della città per raccontarsi ai cittadini attraverso due alimenti simbolo della tavola italiana: pomodori e cipolle. Prende il via il 9 luglio “Conosci, raccogli, gusta”, la nuova campagna di comunicazione promossa dall’ Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, dall’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde e dall’associazione Amici dell’Orto Botanico. L’iniziativa, presentata martedì mattina a Palazzo Frizzoni dall’assessora Oriana Ruzzini, dal direttore dell’Orto Botanico Francesco Zonca, dalla... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torna “Aperti per voi sotto le Stelle a Bergamo”: alla scoperta del convento di San Francesco e del monastero di AstinoL'iniziativa “Aperti per Voi sotto le Stelle” è tornata a Bergamo, offrendo visite straordinarie al convento di San Francesco e al monastero di...

Leggi anche: Bergamo, ad Astino il «Regional workshop» di Bauhaus4Eu

Quarantadue varietà di pomodori e le cipolle di Astino in mostra per le strade di BergamoBergamo. La biodiversità non resta più confinata tra i sentieri della Valle della Biodiversità di Astino, ma arriva nelle strade della città per raccontarsi ai cittadini attraverso due alimenti simbol ... bergamonews.it

Le varietà del pomodoro.Dedichiamo questa settimana ad un ortaggio di cui abbiamo già parlato un mese fa, focalizzandoci questa volta su alcuni aspetti più legati alla biodiversità, alle diverse produzioni e alla vasta ... lagazzettadelmezzogiorno.it