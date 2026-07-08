Quanti colpevoli trasformati in vittime

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’avvocato di un giovane di 22 anni accusato di aver accoltellato un uomo a Milano ha descritto il suo assistito come un “ragazzino smarrito e confuso” e ha affermato che non ricorda quanto successo.

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Gentile Direttore Feltri, ho letto le dichiarazioni dell'avvocato del ventiduenne accusato di avere accoltellato un uomo a Milano, il quale avrebbe definito il suo assistito un «ragazzino smarrito e confuso» aggiungendo che non ricorderebbe quanto accaduto. Le confesso che sono rimasto sconcertato. A me pare che ogni volta che un criminale commette un fatto gravissimo si cerchi sempre una spiegazione capace di alleggerirne le responsabilità: era smarrito, era confuso, non ricorda, non era in sé. Ma un uomo di ventidue anni è davvero un ragazzino? E soprattutto, è possibile che chi esce armato e viene accusato di un gesto così grave poi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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