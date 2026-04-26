Il Garante dei detenuti è rimasto con Chiara Petrolini in Tribunale | Anche i colpevoli diventano vittime quando si scatena l’odio della gente

Roberto Cavalieri, Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, ha passato del tempo con Chiara Petrolini nella camera di sicurezza del Tribunale di Parma. Questo è avvenuto mentre la corte si ritirava in camera di consiglio e dopo aver letto la sentenza. Durante l'incontro, Cavalieri ha commentato che anche i colpevoli possono diventare vittime quando si diffonde l’odio tra le persone.

Roberto Cavalieri, Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, ha trascorso alcuni momenti con Chiara Petrolini, all'interno della camera di sicurezza del Tribunale di Parma, nel momento in cui la corte si è ritirata per la sentenza e dopo la lettura. La 22enne di Traversetolo è stata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Neonati sepolti, le parole di Chiara Petrolini agli psicologi - Vita in diretta 07/11/2025 Notizie correlate Leggi anche: La Via Crucis con il Vescovo: «Gesù ama anche dove l’odio si scatena» - Foto Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chiara Petrolini condannata in primo grado: il giudice legge la sentenza - Video; Il Garante dei detenuti è rimasto con Chiara Petrolini in Tribunale: Anche i colpevoli diventano vittime quando si scatena l’odio della gente; Caso Petrolini, dopo la sentenza resta ai domiciliari a Traversetolo; Controlli straordinari a Parma: sequestrate armi e droga. Chiara Petrolini condannata in primo grado: il giudice legge la sentenza - VideoChiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi ma assolta dall’infanticidio del primo figlio perchè non si è raggiunta la certezza sulle cause del decesso del neonato. Lo ha deciso la Corte ... gazzettadiparma.it Il processo a Chiara Petrolini, viaggio nella psiche di una ragazza modello capace di scavare a mani nude le tombe dei suoi figliChiara Petrolini è stata condannata a 24 anni per aver ucciso il secondo figlio, assolta per il primo caso. I neonati furono trovati seplti nel giardino della casa in cui viveva con i genitori. La dif ... corriere.it Una foto pubblicata da Repubblica ritrae Chiara Petrolini al suo 21° compleanno, il 27 luglio 2024, quando era al nono mese di gravidanza senza che nessuno se ne accorgesse. Nonostante l’assenza di segni evidenti, pochi giorni dopo, tra il 6 e il 7 agosto x.com Una foto pubblicata da Repubblica ritrae Chiara Petrolini al suo 21° compleanno, il 27 luglio 2024, quando era al nono mese di gravidanza senza che nessuno se ne accorgesse. Nonostante l’assenza di segni evidenti, pochi giorni dopo, tra il 6 e il 7 agosto - facebook.com facebook