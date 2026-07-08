L'INPS ha annunciato le date di pagamento dell'Assegno unico universale per luglio 2026. Le somme saranno accreditate secondo il calendario stabilito dall'ente, che prevede specifici giorni per ogni tranche di benefici. Le date di pagamento sono pubblicate sul sito ufficiale dell'istituto e si applicano a tutte le famiglie aventi diritto. La procedura di accredito si svolge regolarmente anche nel mese di luglio, come previsto per l'anno in corso.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Calendario Pagamento Assegno unico Giugno 2026: Ecco le date Inps

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