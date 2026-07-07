L'Inps ha comunicato le date di pagamento dell’Assegno unico universale per luglio 2026. Le somme saranno accreditate secondo un calendario stabilito dall’ente, che indica i giorni specifici di pagamento. Le date sono disponibili sul sito ufficiale dell’Inps e riguardano tutti i beneficiari che ne hanno diritto. Non sono state segnalate variazioni rispetto alle precedenti programmazioni di pagamento.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

© Gazzettadelsud.it - Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calendario Pagamento Assegno Unico Luglio 2026: Ecco le Date

Notizie e thread social correlati

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'InpsA maggio 2026, l'Inps prevede di effettuare i pagamenti dell'Assegno unico in date specifiche che saranno pubblicate nel calendario ufficiale.

Temi più discussi: Partiti i pagamenti INPS di luglio 2026, tutte le date da pensioni e quattordicesima all’Assegno Unico; Inps: ecco quando pagano l’Assegno unico; Pensioni di luglio 2026, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane con aumenti e quattordicesima; Disoccupazione agricola 2025: istruzioni INPS per i pagamenti.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio ... gazzettadelsud.it

Assegno di Inclusione luglio 2026: nessun maxi aumento, ma importi aggiornati e pagamenti tra il 15 e il 28 luglio. Attenzione a ISEE valido e requisiti! Consulta il portale INPS per simulare il tuo importo e verifica lo stato domanda. #ADI #INPS 2lnk.io/41lcu x.com

Assegno unico: quando sono previsti i pagamenti quest’estate? Tutte le date degli accrediti da segnarsiPer luglio e agosto sono già note le date in cui saranno erogati gli accrediti dell'assegno unico per le famiglie beneficiarie ... startupitalia.eu