Quando cencio dice mal de straccio | il salto della quaglia con tessera incorporata
Un episodio di cambi di schieramento ha coinvolto un politico noto per aver abbandonato il suo partito e aderito a un’altra formazione. L’evento si è verificato dopo che il politico aveva criticato pubblicamente la sua vecchia alleanza. La scelta è avvenuta senza preavviso e ha suscitato sorpresa tra gli altri membri del partito originario. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio sui social, in cui si è ufficialmente unito alla nuova formazione politica.
C’è un’antica massima popolare che andrebbe scolpita sulla porta di certi circoli politici, magari accanto alla macchinetta del caffè e alla fotocopiatrice delle candidature: “quando cencio dice mal de straccio”. Il post che ha acceso la miccia è questo, per chi volesse godersi l’ennesima lezione di coerenza impartita dal pulpito più elastico della provincia: Perché in politica, soprattutto quella locale, capita spesso di vedere gente che accusa gli altri di cambiare casacca con la stessa indignazione con cui un camaleonte denuncerebbe il trasformismo cromatico delle lucertole. Il “nostro”, per dire, nasce in area democristiana, quando la... 🔗 Leggi su Lortica.it
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