Quando cencio dice mal de straccio | il salto della quaglia con tessera incorporata

Notizia in breve

Un episodio di cambi di schieramento ha coinvolto un politico noto per aver abbandonato il suo partito e aderito a un’altra formazione. L’evento si è verificato dopo che il politico aveva criticato pubblicamente la sua vecchia alleanza. La scelta è avvenuta senza preavviso e ha suscitato sorpresa tra gli altri membri del partito originario. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio sui social, in cui si è ufficialmente unito alla nuova formazione politica.