A Qualiano, via Palumbo, sono stati trovati rifiuti urbani nel contenitore destinato agli abiti usati. La presenza di immondizia nel raccoglitore ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra i residenti. La zona torna a essere protagonista delle segnalazioni dei cittadini che denunciano discariche abusive e degrado. Nessuna azione immediata è stata ancora comunicata dalle autorità competenti.

Nuova segnalazione da via Palumbo a Qualiano: rifiuti urbani gettati nel raccoglitore degli abiti usati, cresce la rabbia dei cittadini. Via Palumbo torna ancora una volta al centro delle segnalazioni dei cittadini. Questa volta non si tratta di sacchi lasciati a terra accanto ai raccoglitori, ma di rifiuti urbani conferiti all’interno del contenitore destinato agli abiti usati. Le immagini giunte in redazione parlano da sole e mostrano un comportamento che nulla ha a che vedere con il corretto utilizzo del servizio. Il raccoglitore degli abiti trasformato in un cassonetto. Chi ha conferito quei rifiuti avrebbe potuto utilizzare normalmente il servizio di raccolta previsto dal calendario comunale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti nel contenitore degli abiti usati: degrado a via Palumbo

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