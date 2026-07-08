Quali mostre vedere a Roma nel mese di luglio 2026?

Una mostra dedicata a Mario Schifano si tiene al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 12 luglio 2026. La retrospettiva presenta una selezione di opere dell’artista e sarà possibile visitarla fino alla data indicata.

Palazzo delle Esposizioni: Mario Schifano “Mario Schifano”. Fino al 12 luglio 2026. Ancora pochi giorni per visitare questa bella mostra retrospettiva dell’artista. E’ un viaggio nel tempo e nell’immagine quello che il Palazzo delle Esposizioni di Roma propone, celebrando uno dei protagonisti più eclettici del secondo Novecento italiano: Mario Schifano. La mostra, curata da Daniela Lancioni, non è solo una cronistoria, ma un’immersione profonda nel flusso creativo del “pittore puma”. Il percorso espositivo cattura l’evoluzione di un artista che ha fatto della pittura un linguaggio instabile. Si parte dai monocromi degli anni Sessanta, fino all’irruzione della cultura Pop con opere come Futurismo rivisitato a colori (1965), passando per i celebri Paesaggi TV. 🔗 Leggi su Tpi.it

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