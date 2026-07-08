Le autorità russe hanno annunciato che dal 8 luglio sarà vietata l’esportazione di gasolio. La decisione è stata comunicata dal vice primo ministro durante una riunione di governo presieduta dal presidente. Contestualmente, è stato riferito che la Russia comincerà a importare carburante da altri paesi. La misura riguarda esclusivamente l’esportazione, senza altre indicazioni su eventuali restrizioni interne o variazioni di produzione.

Le autorità russe hanno vietato l’esportazione di gasolio a partire da oggi, 8 luglio. Lo ha annunciato il vice primo ministro Alexander Novak, a seguito di una riunione di governo presieduta da Vladimir Putin, spiegando anche che la Russia inizierà a importare carburante da altri Paesi. Automobili in coda in una stazione di servizio in Russia (Ansa). Le lunghe code e le risse ai distributori di tutto il Paese. Dalla fine di maggio in Russia – terzo produttore mondiale di petrolio – è in corso una crisi dei carburanti, innescata dai ripetuti attacchi condotti dall’ Ucraina con droni contro le raffinerie, i magazzini e i centri logistici del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Lettera43.it - Putin corre ai ripari: stop alle esportazioni di gasolio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allerta caldo e incendi a Roma, si corre ai ripari: dal 1° giugno stop ai fuochi e manutenzione del verdeDal 1° giugno al 30 ottobre, un’ordinanza firmata dal sindaco vieta i fuochi e la manutenzione del verde in alcune zone della città.

Rai 1 corre ai ripari: arriva Capri dal lunedì al venerdì alle 14Rai 1 ripresenta la serie Capri dal 2 luglio, trasmettendola dal lunedì al venerdì alle 14.