Allerta caldo e incendi a Roma si corre ai ripari | dal 1° giugno stop ai fuochi e manutenzione del verde

Dal 1° giugno al 30 ottobre, un’ordinanza firmata dal sindaco vieta i fuochi e la manutenzione del verde in alcune zone della città. Sono previsti obblighi specifici per terreni, campeggi e aree verdi, e sono previste aperture straordinarie durante le ondate di calore. La misura mira a prevenire incendi e a gestire meglio le alte temperature stagionali. L’ordinanza resterà in vigore fino alla fine di ottobre.

Firmata l’ordinanza del sindaco Gualtieri valida dal 1° giugno al 30 ottobre. Obblighi per terreni, campeggi e aree verdi, aperture straordinarie durante le ondate di calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via da giugno gli incentivi ai pendolari ferroviari: la Regione Veneto corre ai ripari per i ritardiA partire dal 20 giugno 2026, i pendolari ferroviari del Veneto potranno accedere a incentivi per l’acquisto di abbonamenti annuali.

Via Roma, il Comune corre ai ripari. Si prova la svolta da viale MakallèIl Comune sta intervenendo sulla strada principale cittadina, con l’obiettivo di risolvere i disagi causati dai lavori in corso.

Temi più discussi: Palermo, domani allerta gialla per il caldo e arancione per il rischio incendi; Palermo, allerta caldo e rischio incendi: previsti 31 gradi percepiti e livello arancione per il 27 maggio; Caldo, per la prima volta in Italia bollini rossi a maggio; Francia, ondata di calore record: 7 morti e temperature oltre la media, scatta l’allerta arancione.

Allerta caldo e incendi a Roma, si corre ai ripari: dal 1° giugno stop ai fuochi e manutenzione del verdeLe temperature sono aumentate di colpo in tutta Italia e nel territorio di Roma Capitale si corre ai ripari. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza, predisposta dalla Protezione Civile, c ... fanpage.it

Palermo, domani allerta gialla per il caldo e arancione per il rischio incendi dlvr.it/TSkRFP x.com

Caldo record e rischio incendi: scatta il divieto di lavoro nelle ore più calde e arriva la mappatura dei rifugi freschiA Roma arriva una stretta contro le ondate di caldo estremo e il rischio incendi. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che introduce misure immediate per tutelare ... leggo.it