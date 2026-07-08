Lunedì 6 luglio, nel torneo di Wimbledon 2026, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno raggiunto i quarti di finale, vincendo i rispettivi incontri. Puppo ha commentato che il caldo intenso potrebbe aver favorito Paolini, mentre ha criticato gli allibratori, ritenendo che abbiano suscitato l’ira di Cobolli. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito.

Nella giornata di lunedì 6 luglio prima Flavio Cobolli e poi Jasmine Paolini hanno vinto il rispettivo ottavo di finale accedendo ai quarti nel prestigioso torneo di Wimbledon 2026. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Quando Paolini andò in finale due anni fa, il tabellone era decisamente più insidioso. Jasmine ha un vantaggio: le altre nel suo lato di tabellone non hanno ancora giocato finali Slam, quindi la pressione è differente. Anche Sinner dice che dai quarti si crea un’altra situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Il gran caldo può favorire Paolini. Gli allibratori hanno fatto arrabbiare Cobolli”

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