In Puglia, le assemblee dei consigli di amministrazione di Arif, Arpa e Aret sono state sospese. La decisione è stata comunicata dal presidente della Regione, che ha dichiarato che i consigli sono ritenuti inutili e che questa mossa serve a ridurre i costi. La sospensione riguarda le riunioni di questi enti, senza indicare se ci siano state decisioni specifiche o modifiche di statuto.

Stop ai consigli di amministrazione di tre agenzie regionali, Arif, Arpa e Aret: «Sono inutili». Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, rafforza la linea della discontinuità rispetto al passato e alla gestione Emiliano: ieri la Giunta, su suo mandato, ha infatti approvato la delibera che blocca la nascita di tre Cda per un totale di 15 nomine. A creare i consigli di amministrazione era stato il governo Emiliano nel 2024, la tesi portata avanti era che, in questo modo, la gestione delle Agenzie avrebbe tratto vantaggi. La pensa diversamente l'attuale governatore, che per ora ha bloccato le nomine, ma in realtà si accinge anche a chiedere alla sua maggioranza e a tutto il Consiglio di cancellare le norme che prevedono l'istituzione dei consigli di amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Puglia, lo stop ai Cda di Arif, Arpa e Aret. «Inutili, dobbiamo risparmiare»

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