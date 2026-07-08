Provincia Iorizzo delegato a rapporti con Regione ed Asl

Da anteprima24.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della provincia di Avellino ha firmato un decreto ufficiale per nominare il sindaco di Villanova del Battista come consigliere esterno. La nomina riguarda i rapporti con la Regione Campania e l’ASL di Avellino, in particolare sulla Medicina Territoriale. La nomina è stata comunicata attraverso un decreto firmato dal presidente. Nessuna altra persona è stata coinvolta nella decisione. La nomina ha effetto immediato.

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Tempo di lettura: 2 minuti Con decreto ufficiale il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Pico ne, ha formalizzato la nomina del Sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iori zzo, quale Consigliere esterno delegato ai Rapporti con la Regione Campania e l’ASL di Avellino in materia di Medicina Territoriale. La designazione rientra nel quadro di una nuova architettura amministrativa basata sull’istituzione di una rete di cinque sindaci irpini scelti come collaboratori esterni a titolo gratuito, con l’obiettivo programmatico di avvicinare l’ente di area vasta alle singole comunità e valorizzare le competenze locali nella gestione di temi tecnico-politici di competenza sovracomunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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