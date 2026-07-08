provincia iorizzo delegato a rapporti con regione ed asl

Notizia in breve

Il presidente della provincia di Avellino ha firmato un decreto ufficiale per nominare il sindaco di Villanova del Battista come consigliere esterno. La nomina riguarda i rapporti con la Regione Campania e l’ASL di Avellino, in particolare sulla Medicina Territoriale. La nomina è stata comunicata attraverso un decreto firmato dal presidente. Nessuna altra persona è stata coinvolta nella decisione. La nomina ha effetto immediato.