Ivan Provedel ha completato le visite mediche e ha firmato con l’Inter, diventando il secondo portiere dopo Martinez. Il club nerazzurro sta pianificando anche altri due acquisti, con un accordo quasi concluso per un altro giocatore. La firma ufficiale di Provedel dovrebbe arrivare a breve. La squadra sta quindi rafforzando la rosa con nuovi innesti, in vista della prossima stagione.

Il club nerazzurro accoglie Provedel: sarà il secondo di Martinez tra i pali. Intanto i campioni d’Italia pianificano altri due colpi per Chivu Manca solo l’ufficialità ormai per il trasferimento di Ivan Provedel all’Inter. Il 32enne portiere questa mattina è arrivato a Milano e ha sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro. Ivan Provedel al Coni per le visite mediche con l’Inter – Foto Calciomercato.it Provedel ha completato l’iter medico al Coni per l’idoneità agonistica e poi ha raggiunto la sede dei campioni d’Italia per la firma del contratto. L’estremo difensore firmerà un accordo triennale fino al 2029, con un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni tra parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calciomercato.it - Provedel completa le visite e firma con l’Inter. I prossimi due acquisti | VIDEO CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: intrigo Khalaili, fissate le visite mediche di Provedel, De Pieri firma con l’AscoliLe visite mediche di Provedel sono state programmate, mentre De Pieri ha firmato un contratto con l’Ascoli.

Arriva la fumata bianca: firma e visite con l’Inter | CML'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Ivan Provedel, con il via libera definitivo arrivato nelle ultime ore.

Temi più discussi: Provedel all'Inter: i dettagli e le cifre dell'operazione con la Lazio; Inter, Provedel è ad un passo: trovato l'accordo, visite mediche la settimana prossima; Khalaili fa un altro passo verso l’Inter: ecco perché. E fissate le visite mediche per Provedel; Inter-Provedel, si attendono le visite: le news. VIDEO.

#Inter - Ivan #Provedel al Coni per completare le visite mediche: nelle prossime ore firma e ufficialità sul contratto triennale con il club nerazzurro @calciomercatoit x.com

Inter, Provedel ha svolto le visite mediche: nelle prossime ore la firma sul contrattoMancano solo firme e ufficialità per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere ha svolto le visite mediche al Coni e nelle prossime ore sarà in sede per firmare. L'ex Lazio è pronto a diventare ufficialmen ... sport.sky.it

Lazio, Provedel ai saluti: in corso le visite mediche con l'InterIl portiere ex Spezia è pronto a diventare ufficialmente dell'Inter: lascerà la Lazio, in corso le visite mediche con la società meneghina ... cittaceleste.it