La partita tra Boca Juniors e Universidad Católica si disputa nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30, nel contesto della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. La partita si svolge allo stadio “Bombonera”, noto per il suo ambiente caldo e il supporto dei tifosi. La gara sarà trasmessa in streaming e sarà possibile consultare statistiche, formazioni e pronostici prima del calcio d'inizio.

Boca Juniors-Universidad Catolica è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il gruppo D è uno di quelli che può regalare un vero e proprio finale pulp, con tre squadre racchiuse in un fazzoletto di tre punti e tutte ancora in lizza per il primo posto. Particolarmente interessante, a tal proposito, la sfida tra Boca Juniors e Universidad Catolica, in programma nell’infuocata “Bombonera” di Buenos Aires. Gli Xeneizes sono spalle al muro: hanno bisogno di vincere per evitare una clamorosa eliminazione, perché anche un pareggio non basterebbe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Boca Juniors-Universidad Catolica: il fattore “Bombonera” fa la differenza

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BOCA JUNIORS VS U. CATÓLICA | COPA LIBERTADORES - JORNADA 6 | ¿LA BOMBONERA DECIDE TODO

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