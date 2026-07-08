Pronostici Europa League 9 luglio | occhio a queste statistiche

Da ilveggente.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio si aprono le partite di Europa League con squadre come Qarabag, Sheriff Tiraspol e Dinamo Kiev. In campo anche il CSKA Sofia, che ha tra i giocatori un allenatore italiano. La competizione coinvolge vari club di diverse nazionalità, pronti a sfidarsi nelle partite di qualificazione. La fase si svolge con le squadre che si contendono l’ingresso alla fase a gironi.

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Europa League, ai nastri di partenza anche squadre tutt’altro che sconosciute come Qarabag, Sheriff Tiraspol e Dinamo Kiev. In campo pure il CSKA Sofia dell’italiano Sensi.  La nuova stagione di Europa League ricomincia a distanza di poco più di un mese dal trionfo dell’Aston Villa di Unai Emery, vincitore dell’ultima edizione grazie a un travolgente 3-0 in finale sul Friburgo. Tra le grandi protagoniste della League Phase ci saranno anche le italiane Juventus e Milan, il cui percorso inizierà però direttamente dalla fase a girone unico. (Instagram) – Ilveggente.it Dal primo turno di qualificazione partono stavolta squadre tutt’altro che sconosciute al grande pubblico e che in passato hanno pure calcato palcoscenici continentali importanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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