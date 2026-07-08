progetto civico italia al via la costruzione della rete irpina

È iniziata in Irpinia la costruzione della rete di Progetto Civico Italia, con una conferenza stampa presso la stazione ferroviaria di Avellino. La sala era piena di cittadini e amministratori locali, che hanno assistito alla presentazione dell’iniziativa. Durante l’evento, sono stati illustrati i primi passi del progetto e l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. La partecipazione è stata numerosa e attiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Successo e partecipazione per la presentazione di Progetto Civico Italia in Irpinia. In una sala gremita di cittadini e amministratori locali, presso “Avellino Scalo”, nei locali della Stazione ferroviaria di Avellino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in Irpinia. È stata l’occasione per annunciare l’apertura dei primi comitati civici locali nella provincia e per definire l’assetto organizzativo sul territorio. Ad aprire i lavori il responsabile organizzativo Lorenzo Crea, che con il suo intervento ha motivato la sala. «Progetto Civico Italia nasce per aggiungere persone. Dobbiamo unire persone che hanno una grande passione politica e aggiungere al centrosinistra la gamba riformista». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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