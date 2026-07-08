Progetti transfrontalieri Altri due milioni e mezzo dedicati all’innovazione

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione Lombardia ha aumentato di 2,4 milioni di euro i fondi destinati a progetti di cooperazione tra Italia e Svizzera nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. La somma si aggiunge ai 2,5 milioni già previsti per sostenere iniziative innovative transfrontaliere. La decisione riguarda il primo avviso dedicato a progetti ordinari, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due aree.

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Altri 2.4 milioni di euro per i progetti di cooperazione tra Italia e Confederazione Elvetica. Regione Lombardia conferma la sua partecipazione aumentando la dotazione finanziaria del primo avviso per progetti ordinari del programma di cooperazione Interreg, il VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, di 2,4 milioni. La proposta dell’assessore Massimo Sertori ha avuto il via libera della Giunta. "L’obiettivo – afferma l’assessore Sertori – è consentire al programma, di cui la Lombardia è Autorità di gestione e la più importante tra le regioni per numero di beneficiari e capacità di assorbimento dei fondi, di finanziare progetti in overbooking, per garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate al programma, compensando eventuali tagli finanziari, revoche o economie generate dai progetti finanziati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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