Prima disperato poi l' urlo | il Cholo papà in tribuna diventa un meme
Durante la partita, un uomo con la mano sulla guancia e lo sguardo vuoto si è mostrato in tribuna dopo il secondo gol dell’Egitto. La telecamera lo ha inquadrato per alcuni secondi, evidenziando un’espressione di disperazione e delusione. Dopo aver notato le inquadrature, si è allontanato dalla tribuna. La scena è diventata un meme sui social, con molti utenti che hanno commentato il suo volto triste e disilluso.
Mano appoggiata alla guancia, sguardo perso nel vuoto, bocca piegata all’ingiù. Insomma, una brutta cera. O meglio: una cera da tifoso vero. La telecamera indugia su di lui per qualche secondo appena dopo il gol del 2-0 per l’Egitto, lui se ne accorge e se ne va. Sembra infastidito, ma chi non ha mai provato il nervosismo di un padre tifoso che segue la partita mentre la sua squadra perde? La sua squadra e quella dove gioca il figlio, in aggiunta. Un po’ come nei campi di provincia la domenica mattina. Questo era il Cholo Simeone durante l’ottavo di finale tra l’Egitto e la sua Argentina: non la star internazionale, non uno degli allenatori più famosi del circuito, ma semplicemente un papà tifoso che rimane attaccato alla balaustra per seguire meglio la palla che rotola nel campo sotto di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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