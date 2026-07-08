Prima disperato poi l' urlo | il Cholo papà in tribuna diventa un meme

Notizia in breve

Durante la partita, un uomo con la mano sulla guancia e lo sguardo vuoto si è mostrato in tribuna dopo il secondo gol dell’Egitto. La telecamera lo ha inquadrato per alcuni secondi, evidenziando un’espressione di disperazione e delusione. Dopo aver notato le inquadrature, si è allontanato dalla tribuna. La scena è diventata un meme sui social, con molti utenti che hanno commentato il suo volto triste e disilluso.