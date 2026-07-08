Previsti giorni con sole perenne e temperature di nuovo in aumento

Le previsioni indicano giorni con sole continuo e temperature in rialzo. La pressione atmosferica stabile si mantiene sull’Europa centro-occidentale, con un promontorio anticiclonico che si espande verso il Mediterraneo centrale. Questa configurazione favorisce condizioni di tempo soleggiato e stabile su gran parte dell’Italia. Le variazioni rispetto ai giorni precedenti sono minime, mantenendo il clima asciutto e senza significative perturbazioni nella regione.

La situazione sinottica sull’Europa centro-occidentale presenta variazioni di modesta entità rispetto ai giorni precedenti. Il promontorio anticiclonico continua a consolidarsi estendendosi verso il Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del territorio italiano. Instabilità pomeridiana relegata solo lungo i rilievi del nord-est e gli Appennini meridionali per il transito di deboli disturbi in quota. Sulla Lombardia le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti nord-occidentali, favorendo un calo dell’umidità relativa e quindi un’aria generalmente più secca. Contestualmente, la massa d’aria in progressivo riscaldamento determinerà un ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi che sulla Pianura Padana potranno raggiungere diffusamente i 39-40 °C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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