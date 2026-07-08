Durante l'iniziativa “Pink Awareness” al Monaldi, più di 70 donne, molte sotto i 35 anni, hanno effettuato controlli senologici. Due di loro hanno ricevuto diagnosi di sospette neoplasie in fase precoce, consentendo un intervento tempestivo. La giornata ha promosso l'importanza della prevenzione e degli screening prima delle vacanze, evidenziando come un controllo tempestivo possa portare a diagnosi anticipate.

La prevenzione può fare la differenza e non va mai rimandata. Per due delle 70 donne, molte delle quali under 35, che hanno preso parte a “Pink Awareness: la prevenzione prima delle vacanze”, la giornata di ieri ha rappresentato l’avvio tempestivo di un percorso diagnostico dedicato. L’evento, ospitato dal Centro Ricerche del Monaldi, è stato reso possibile dall’U.O.C. di Chirurgia Generale diretta dal dottor Diego Cuccurullo e dall’U.O.C. di Radiodiagnostica diretta dal dottor Carlo Liguori, in collaborazione con l’URP dell’Azienda. Nel corso della mattinata sono state effettuate visite di controllo e, dove è stato necessario, ecografie mammarie grazie all’impegno delle dottoresse Lucia Miranda, Giuseppina Di Martino (UOS Senologia chirurgica), Santa Daniele e Laura De Corato (UOS Diagnostica senologica integrata). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Prevenzione senologica prima delle vacanze, al Monaldi più di 70 donne: due diagnosi precoci di sospette neoplasie

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