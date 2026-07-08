Presentato lo staff tecnico del Volley Bergamo | scelta la linea della continuità

Lo staff tecnico del Volley Bergamo rimane invariato, nonostante il roster sia stato quasi completamente rinnovato. Restano nel team Kendall Kipp e Denise Meli, mentre tutte le altre posizioni sono state affidate a nuovi tecnici. La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina, con il team che ha confermato la strategia di mantenere stabile la guida tecnica in vista della nuova stagione.

Bergamo. Per un roster quasi totalmente rinnovato con le sole eccezioni di Kendall Kipp e Denise Meli, c’è uno staff tecnico che prosegue sulla linea della continuità. Il ChorusLife Volley Bergamo ha ufficializzato conferme (tante) e novità (poche) per chi lavora dietro le quinte e a bordocampo nella stagione 202627. A guidare il progetto tecnico sarà ancora Marcello Cervellin, alla sua seconda stagione da capo allenatore sulla panchina rossoblù dopo il subentro a Carlo Parisi (di cui era già vice nel suo anno e mezzo in carica a Bergamo) e già confermato diverse settimane fa. Sarà affiancato ancora dal vice Milo Piccinini. A completare lo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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