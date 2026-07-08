Presentato lo staff tecnico del ChorusLife Volley Bergamo | scelta la linea della continuità

Lo staff tecnico del ChorusLife Volley Bergamo è stato annunciato con una decisione di mantenere la continuità, nonostante il roster sia stato in gran parte rinnovato. Sono state confermate le figure di Kendall Kipp e Denise Meli, mentre il resto dello staff rimane invariato. La scelta riguarda l’intero team di allenatori e collaboratori che lavoreranno con la squadra nella prossima stagione. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente, senza modifiche sostanziali rispetto alla precedente gestione.

Bergamo. Per un roster quasi totalmente rinnovato con le sole eccezioni di Kendall Kipp e Denise Meli, c’è uno staff tecnico che prosegue sulla linea della continuità. Il ChorusLife Volley Bergamo ha ufficializzato conferme (tante) e novità (poche) per chi lavora dietro le quinte e a bordocampo nella stagione 202627. A guidare il progetto tecnico sarà ancora Marcello Cervellin, alla sua seconda stagione da capo allenatore sulla panchina rossoblù dopo il subentro a Carlo Parisi (di cui era già vice nel suo anno e mezzo in carica a Bergamo) e già confermato diverse settimane fa. Sarà affiancato ancora dal vice Milo Piccinini. A completare lo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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